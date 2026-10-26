В Воронеже было громко: под ударом – заводы и критически важный мост

В ночь на 26 октября в Воронеже раздавались взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалось предприятие АО "Воронежсинтезкаучук".

Об этом пишет Supernova+.

Что известно об атаке на Воронеж

"Воронежсинтезкаучук" – это большой нефтехимический завод, входящий в состав российской группы "СИБУР".

Завод специализируется на производстве синтетических каучуков и термоэластопластов, бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков, а также синтетических полимерных материалов.

Взрывы в России: смотрите видео

Также подверглось атаке Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Это большой завод российской авиационной промышленности, входящий в структуру ПАО "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Предприятие специализируется на производстве авиационной техники и комплектующих. В частности, оно участвует в производственной программе дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96, а также в изготовлении отдельных компонентов для других типов воздушных судов. ВАСО имеет стратегическое значение для российской авиастроительной отрасли.

Взрывы в Воронеже: смотрите видео

Также сообщается о атаке на Северный мост. Он перекрыт.

Это один из трех основных транспортных путей, связывающих правую и левую части города.

Горит Северный мост в Воронеже / Supernova+

Кроме того, в результате действий российской "ПВО" в городе фиксируется множество очагов пожаров, повреждены дома и бизнес-центр, горят автомобили.

Действия ПВО России в Воронеже: смотрите видео

Напомним, что в Свердловской области России20 вагонов сошли с рельсов. Горят цистерны с топливом.