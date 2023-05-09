Ракетный обстрел на 9 мая: в Воздушных силах рассказали, сбивали ли баллистику

Российские военные в течение 8 – 9 мая еще раз за последние недели нанесли ракетный удар по Украине. Всего оккупационные войска выпустили 23 крылатых ракеты. В Воздушных силах рассказали, запускали ли россияне баллистику.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию из сети, что якобы ночью 9 мая в Украине во время массированной атаки России снова была сбита баллистическая ракета, пишет 24 Канал.

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В Воздушных силах не подтверждают сбивание баллистики

Игнат отрицает эту информацию и добавил, что Воздушные силы сообщили бы соответствующую информацию, если бы такое событие действительно произошло.

"Нет информации (о сбивании баллистики – 24 Канал). Есть официальная информация в Генеральном штабе и Воздушных Силах (о сбивании 23 крылатых ракет – 24 Канал)", – заявил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что понимает интерес журналистов, поскольку после сбитого "Кинжала" не сразу об этом сообщили.

"Я понимаю, почему вы спрашиваете, ведь в прошлый раз мы не слишком спешили сообщать о сбивании "Кинжала", – сказал он. В то же время Игнат подчеркнул, что для каждой информации есть "свое время".

Он заявил, что пока нет информации ни о том, что Россия 9 мая применяла баллистику, ни о сбивании соответствующего типа ракет.

Россия нанесла ракетный удар по Украине: что известно

Ночью 8 – 9 мая российские военные еще раз атаковали Украину. За две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр", Х-101 и Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Враг атаковал Украину из акватории Черного моря и района Каспия.

В ВСУ предупреждают украинцев, что Россия может планировать новые теракты на 9 мая, из-за чего не следует игнорировать воздушные тревоги. По состоянию на утро 9 мая Россия сосредоточила в Черном море 5 ракетоносителей, общий залп которых составляет 28 "Калибров".

. В ночь на 4 мая над Киевом впервые была сбита российская гиперзвуковая ракета "Кинжал". Вражескую цель удалось сбить благодаря ЗРК Patriot. Юрий Игнат заявил, что россияне, к сожалению, рано узнали о способности Украины сбивать этот тип ракет.