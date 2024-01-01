В Воздушных силах предупредили о движении ракеты на Днепр: в городе слышали взрывы

Российские захватчики вечером 1 января пустили на Днепр ракету. В конце концов в городе прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, это может быть связано с работой противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Днепра идти в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога в Днепре прозвучала около 16 часов 54 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали жителей города о движении враждебной цели из воздуха.

Ракета в направлении Днепра!

– написали в Воздушных силах.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, это могла быть ракета типа Х-59, которую оккупанты запустили с временно оккупированных территорий нашего государства. Через несколько минут в Днепре прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, по враждебной цели отработала украинская противовоздушная оборона. По состоянию на 17:07, воздушная тревога по всей Днепропетровской области еще продолжается.

В Киеве и нескольких областях была угроза "Шахедами"

Между тем в Киеве и нескольких областях на Севере Украины также звучал сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой атаки российско-иранскими беспилотниками типа "Шахед".

Впоследствии в Киевской области активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям. Далее взрывы прогремели и в самом Киеве, также связанная с работой украинских защитников неба по "Шахедам".

Стоит отметить, что в этот день российские оккупанты также дважды поднимали в небо свои самолеты МиГ-31К с аэродрома Моздок в Северном Кавказе. Эти воздушные суда являются потенциальными носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал", из-за чего сирены раздавались по всем областям Украины. Первая тревога звучала более 2 часов, а вторая – около 40 минут.