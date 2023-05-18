В Воздушных Силах прокомментировали информацию о повреждениях Patriot

В Воздушных Силах отреагировали на информацию, что якобы российские войска поразили ЗРК Patriot во время массированной атаки Киева 16 мая. Военные уверяют, что уничтожить Patriot одним "Кинжалом" – невозможно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он отреагировал на информацию CNN, которая сообщила, что в результате атаки 16 мая якобы были повреждены два компонента Patriot, в том числе генератор батареи и часть электроники.

Смотрите также Самая массированная атака Киева, шесть сбитых "Кинжалов": все о ракетных обстрелах 16 мая

Также российское Минобороны заявило, что якобы уничтожило весь расчет системы Patriot.

В Воздушных Силах намекнули, что ЗРК Patriot работал этой ночью

Юрий Игнат сказал, что Украина пытается соблюдать все стандарты НАТО и не комментировать информацию о ПВО. Спикер подчеркнул, что уничтожить ЗРК Patriot одним "Кинжалом" – нереалистично.

Если там и есть определенные повреждения, то, я думаю, они будут восстановлены,

– сказал Игнат.

Он добавил, что ЗРК Patriot, возможно, работал ночью 18 мая, когда российские военные снова нанесли массированный ракетный удар.

Оккупанты выпустили по Украине 30 ракет, из которых силам ПВО удалось уничтожить сразу 29 . Отметим, что россияне запустили по Украине сразу два "Искандер-К", которые до получения ЗРК Patriot Украина не могла сбивать.

"Поэтому прошу всех сохранять спокойствие. Противовоздушная оборона работает и будет дальше защищать всех", – резюмировал Игнат.

Что известно о "повреждении" ЗРК Patriot

Ночью 16 мая российские военные нанесли одну из самых плотных атак по Киеву, выпустив по столице сразу 18 ракет. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели, в том числе 6 аэробалистических ракет "Кинжал".

К теме Даже если была повреждена: в NYT говорят, что система Patriot находится в рабочем состоянии