В СМИ заявили, что в ВР "внесли доработанный законопроект о мобилизации": это оказалось фейком
Ряд СМИ сообщил, что в Верховную Раду якобы внесли "доработанный законопроект о мобилизации". Однако это оказалось фейком.
Заявление главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича опубликовала в сети представитель "Слуги народа" Юлия Палийчук. В сообщении опровергли, что в Раду якобы внесли доработанный законопроект, передает 24 Канал.
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Завитневич отметил, что ряд СМИ распространили недостоверную информацию, что в ВР якобы внесли доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождению военной службы. Глава Комитета ВР подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности.
По состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента,
– подчеркнул Завитневич.
Он также призвал представителей СМИ пользоваться официальными источниками информации.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и член комитета, депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко рассказали, каким должен быть доработанный законопроект о мобилизации. Так, нардепы подчеркнули, что новый проект закона не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.
- Законопроект о мобилизации отправили на доработку 11 января после закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме. Давид Арахамия добавил, что инициатору законопроекта также передадут предложения, наработанные в Комитете и в рабочих группах.
- К слову, предварительный законопроект был зарегистрирован в ВР 25 декабря. Тогда же появился текст проекта. В нем предлагали снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, внести изменения в вопрос отсрочки, увольнения и военной подготовки, а также срочной службы.