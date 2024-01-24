В СМИ заявили, что в ВР "внесли доработанный законопроект о мобилизации": это оказалось фейком

Ряд СМИ сообщил, что в Верховную Раду якобы внесли "доработанный законопроект о мобилизации". Однако это оказалось фейком.

Заявление главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича опубликовала в сети представитель "Слуги народа" Юлия Палийчук. В сообщении опровергли, что в Раду якобы внесли доработанный законопроект, передает 24 Канал.

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Завитневич отметил, что ряд СМИ распространили недостоверную информацию, что в ВР якобы внесли доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождению военной службы. Глава Комитета ВР подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности.

По состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента,

– подчеркнул Завитневич.

Он также призвал представителей СМИ пользоваться официальными источниками информации.

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