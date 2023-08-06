В ВСУ подтвердили попадание по 2 мостам в Херсонской области: Чонгарском и Геническом

На оккупированной части Херсонской области снова было неспокойно. Чонгарский мост и – через пролив Тонкий стали похожими на сыр. Попадания по переправам подтвердили впоследствии в Вооруженных Силах.

В воскресенье, 6 августа, в районе двух мостов в Херсонской области прогремели взрывы, о чем активно начали писать телеграм-каналы. Собственно, в районе Чонгарского и Генического мостов было громко. Спустя время в ВСУ подтвердили удары.

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Около 15:00 Силы обороны поразили два ключевых пути сообщение оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты,

– написали в командование украинской армии.

Атака на Генический мост

Отметим, что эта переправа соединяет пока оккупированный Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.

Кроме того, местные коллаборанты писали в сети о том, что якобы украинская армия выпустила по переправе 12 ракет и 9 из них "удалось сбить" благодаря "успешной работе ПВО". Собственно, эти сказки придумывал, в частности, так называемый председатель оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо.

"Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, проходивший рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", – заявил предатель, подчеркнув, что повреждения переправы "незначительны" и их можно устранить якобы за несколько дней.

Где расположен Генический мост через пролив Тонкий: смотрите на карте Google maps

Чонгарский мост также "устал"

Как мы уже писали выше, не повезло 6 августа также Чонгарскому мосту, соединяющему Левобережье Херсонщины с временно оккупированным Крымом.

До полномасштабного вторжения одноименный населенный пункт (Чонгар) был "буферной зоной" между полуостровом и подконтрольной территорией Украины.

Хотя россияне уверяют, что и Чонгарский мост, и Генический мост через пролив Тонкий являются "гражданскими объектами", нет сомнений в том, что их использовали захватчики как логистические маршруты для снабжения всего необходимого на фронт.

Расположение Чонгарского моста: смотрите на карте Google maps