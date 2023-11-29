ВСУ подтвердили удар по совещанию оккупантов на Херсонщине: сколько чиновников ликвидировано

Вооруженные Силы Украины подтвердили удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.

По оккупантам наши защитники ударили 28 ноября. Сделали это благодаря информации, предоставленной неравнодушными гражданами.

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Что известно об ударе ВСУ

Раздобыли для ВСУ необходимые данные силы сопротивления на оккупированной Херсонщине. Благодаря этому украинские защитники смогли нанести удар по зданию, где заседали оккупанты.

Удар от ВСУ по оккупантам / СтратКом ВСУ:

Потери врага: последние новости

Во время пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 300 тысяч своих воинов и тысячи единиц техники, в том числе корабли.

Украинские военные наносят врагу потери также и в Черном море. В частности, ВСУ смогли уничтожить несколько важных кораблей Черноморского флота России.

Кроме этого, оккупанты сами помогают защитникам Украины, уменьшая свой боевой состав. За месяц 810 бригада морской пехоты России потеряла около 50 солдат из-за подрывов на собственных минах.

Кроме этого, российские партизаны помогают ВСУ наносить армии противника потери. В частности, они сожгли вражеский самолет. По словам борцов против режима Путина, объектом "почти ритуального сожжения" стал боевой самолет Су-27.

На территории временно оккупированного Запорожья продолжается работа украинских партизан. Так, 23 октября 2023 года они подняли в воздух автомобиль с представителями российской ФСБ. Среди них – российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины.