В ВСУ показали пробоину в российском катере, утопленном "Байрактаром" возле Змеиного
Источник:телеграмм Оперативный ВСУ
Вооруженные Силы Украины в начале мая молниеносно потопили российский катер "Серна" в боях за остров Змеиный. Наши героические защитники ударили по российскому судну из "Байрактара". Теперь в ВСУ показали разрушительную силу беспилотника.
Результат ракетного удара с "Байрактара" по катеру "Серна"
Российские военные боятся "Байрактора", как смерти. И это неудивительно, ведь беспилотник блестяще уничтожает вражескую технику и катера.
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В социальных сетях опубликовали результат ракетного удара с "Байрактара" по десантному катеру врага типа 11770 "Серна".
Этот российский катер Вооруженные Силы Украины утопили у острова Змеиный. Удар из "Байрактара" привел к большой пробоине на катерне "Серна". Более красноречиво о мощности ракетных ударов с "Байрактара" скажет только фото.
Пробоина на катере "Серна" / Фото "Оперативный ВСУ"
Когда ВСУ ударили по катеру "Серна"
- Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук и оперативное командование "Юг" 7 мая сообщили, что в акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна" .
- Это быстроходный десантный катер, предназначенный для высадки на неподготовленное побережье колесной и гусеничной военной техники, а также десантное подразделение до 92 человек.
- Украинские военные нанесли удар по катеру сразу после того, как на борт судна погрузился личный состав. Сергей Братчук также опубликовал эффектное видео уничтожения катера кафиров.
- 12 мая спутники Maxar Technology зафиксировали утопленное российское судно у острова Змеиный. Им оказался десантный катер типа "Серна".
- В ОК "Юг" 16 мая информировали, что российские кафиры продолжают подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера "Серна" возле Змеиного. В Генштабе ВСУ 17 мая также сообщали , что россияне продолжают осуществлять подъемно-спасательные работы возле Змеиного.