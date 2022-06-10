В ВСУ показали пробоину в российском катере, утопленном "Байрактаром" возле Змеиного

Вооруженные Силы Украины в начале мая молниеносно потопили российский катер "Серна" в боях за остров Змеиный. Наши героические защитники ударили по российскому судну из "Байрактара". Теперь в ВСУ показали разрушительную силу беспилотника.

Результат ракетного удара с "Байрактара" по катеру "Серна"

Российские военные боятся "Байрактора", как смерти. И это неудивительно, ведь беспилотник блестяще уничтожает вражескую технику и катера.

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В социальных сетях опубликовали результат ракетного удара с "Байрактара" по десантному катеру врага типа 11770 "Серна".

Этот российский катер Вооруженные Силы Украины утопили у острова Змеиный. Удар из "Байрактара" привел к большой пробоине на катерне "Серна". Более красноречиво о мощности ракетных ударов с "Байрактара" скажет только фото.



Пробоина на катере "Серна" / Фото "Оперативный ВСУ"

Когда ВСУ ударили по катеру "Серна"

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук и оперативное командование "Юг" 7 мая сообщили, что в акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна" .

Это быстроходный десантный катер, предназначенный для высадки на неподготовленное побережье колесной и гусеничной военной техники, а также десантное подразделение до 92 человек.

Украинские военные нанесли удар по катеру сразу после того, как на борт судна погрузился личный состав. Сергей Братчук также опубликовал эффектное видео уничтожения катера кафиров.

12 мая спутники Maxar Technology зафиксировали утопленное российское судно у острова Змеиный. Им оказался десантный катер типа "Серна".

В ОК "Юг" 16 мая информировали, что российские кафиры продолжают подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера "Серна" возле Змеиного. В Генштабе ВСУ 17 мая также сообщали , что россияне продолжают осуществлять подъемно-спасательные работы возле Змеиного.

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