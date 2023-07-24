На Закарпатье обрушился мост через реку: в сети появились жуткие кадры разрушений

В Закарпатской области обрушилась переправа через реку Тересва. Произошло это, когда на мосту были транспортные средства.

В понедельник, 24 июля, в сети начали появляться сообщения, что на Закарпатье произошел обвал моста через Тересву. Расположена переправа на дороге Н-09. В комментарии 24 Каналу пресс-служба ГСЧС подтвердила эту информацию.

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На Закарпатье обрушился мост

Как пишут СМИ, произошло обрушение моста через реку Тересва на территории Бедевлянской объединенной территориальной общины. В результате мог провалиться грузовик и легковое авто.

Пока (по состоянию на 19:50 – 24 Канал) информации о жертвах или пострадавших нет,

– отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Обвал моста в Закарпатье / Фото с телеграм-канала журналиста Виталия Глаголы

Собственно, на фотографиях виден, в частности, грузовик, провалившийся из-за разрушения переправы. Кроме того, там можно увидеть немало людей.

Грузовик провалился из-за обвала моста на Закарпатье: смотрите видео

Обратите внимание! Как пишет журналист Глагола, по предварительной информации, во время обвала моста были повреждены 2 авто: легковушка Skoda на польской регистрации и грузовик.

Вероятно, в автомобиле было 5 человек. В общей сложности – 3 пострадавших, среди них 1 женщина в тяжелом состоянии. Еще один пассажир без сильных травм и водитель грузовика – без травм.

Отметим напоследок, что несколько недель назад в Ивано-Франковске из-за сильных дождей обрушилась часть пешеходного моста. Вместе с тем тогда фиксировали подтопление во многих районах области.