Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и их население. Так, поздно вечером 15 августа в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Добавим, что в области объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Запорожье

В Запорожской области в 23:06 начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Через минуту в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления", – говорится в сообщении.

Уже в 23:11 в Запорожье были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

В Запорожье были слышны звуки взрыва,

– сообщили там.

Они указали, что о взрыве также сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.