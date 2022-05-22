В Запорожье оккупанты открыли "первую муниципальную аптеку" с украинскими медикаментами

На Запорожье кафиры похитили лекарства из украинской аптеки. После чего цинично заявили об открытии "первой муниципальной аптеки".

Инцидент произошел в поселке городского типа Михайловка в Васильевском районе Запорожской области. К сожалению, населенный пункт временно оккупирован Россией.

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Оккупанты собираются открыть "аптеку" из похищенного в Украине лекарства

В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами похитили медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, кафиры в регионе пытаются ввести российские рубли. В частности:

в Васильевке оккупационная псевдоадминистрация утвердила курс валют – 10 гривен за 25 рублей. Если предприниматели не хотят продавать товары за рубли, то с ними обещают провести "профилактическую беседу";

в Мелитополе коллаборант Балицкий распорядился субъектам ведения хозяйства с 20 мая для расчетов использовать как гривну, так и рубли. Однако безналичные расчеты – только в рублях. Курс валют утвердил – 1 гривну за 2 рубля.

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Согласно курсу Нацбанка Украины, российский рубль к украинской гривне соотносится – за 4,7073 гривны можно купить 10 российских рублей. Таковы данные по состоянию на 22 мая.