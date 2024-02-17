В Запорожье прогремел взрыв: в Украине угроза баллистики

Россия не прекращает обстреливать мирные украинские города, которые не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом снова оказалось Запорожье.

В Запорожье днем 17 февраля прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара.

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Местные слышали звуки взрывов

Корреспонденты Суспильного сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Глава Запорожской ОВА подтвердил взрывы.

Взрыв в Запорожском районе вблизи села Натальевка,

– написал он.

Он также призвал находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Помните, обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В случае воздушной угрозы спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен.

Сейчас детали взрыва неизвестны.

Запорожье кроют огнем постоянно