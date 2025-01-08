В Запорожье прогремел взрыв

Днем в среду, 8 января, в Запорожье было шумно. Там прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отметим, что на момент взрыва тревога в регионе не была объявлена.

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Взрыв в Запорожье

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Днем 8 января в Запорожье слышали взрыв. Так, о том, что в городе было громко журналисты сообщили в 14:22. Указывается, что на тот момент тревогу в регионе не объявляли.

Уже в 14:23 в Запорожской области объявили тревогу. Тогда же в Воздушных силах написали об опасности для региона.

Запорожская область – ракетная опасность,

– говорилось в сообщении.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

По состоянию на 14:30 в регионе объявили об отбое тревоги. Сейчас больше деталей относительно взрыва в Запорожье нет. Добавим, что в 14:31 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы ракетной опасности для региона.