В Запорожье прогремели взрывы: враг бьет КАБами
Вечером во вторник, 12 ноября, в Запорожье прогремела серия взрывов. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Напомним, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.
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По информации корреспондентов Суспильного, первый взрыв жители Запорожья услышали около 20:38. Впоследствии это подтвердил и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области,
– написал он.
Ранее воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке. Там также предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 20:40 в Запорожье прозвучал повторный взрыв.
К сожалению, в 21:00 корреспонденты Суспильного снова сообщили о звуках взрыва в Запорожье.
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К слову, вечером 12 ноября серия взрывов прогремела в Сумах. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.