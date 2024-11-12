Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та прямувати в укриття цивільного захисту.
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Росіяни атакують Запоріжжя КАБами
За інформацією кореспондентів Суспільного, перший вибух жителі Запоріжжя почули близько 20:38. Згодом це підтвердив і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області,
– написав він.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Там також попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:40 в Запоріжжі пролунав повторний вибух.
На жаль, о 21:00 кореспонденти Суспільного знову повідомили про звуки вибуху в Запоріжжі.
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До слова, ввечері 12 листопада серія вибухів прогриміла також у Сумах. Тоді Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.