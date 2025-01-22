Повторные взрывы в Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

Россия снова атакует Украину дронами. В Запорожье слышали звук взрыва.

Около 18:00 страна-агрессор приступила к запускам "Шахедов" по Украине. Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 19:00, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

Около 21:36 Воздушные силы сообщали об двигавшихся в направлении Днепропетровщины ударных дронах на севере Запорожья. Мониторинговые каналы сообщали, что на Запорожье летят шесть БПЛА.

Около 21:51 в городе раздался взрыв. Это, в частности, подтвердил глава ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области!,

– написал он.

Позже Федоров рассказал, что в результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

Около 22:12 в городе прогремели повторные взрывы.

Кстати, взрывы слышали и в Харькове. Город тоже находится под атакой "Шахедов". Мэр Игорь Терехов заявил, что взрывы прогремели за пределами города. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Информации о пострадавших нет.