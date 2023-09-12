В Запорожье раздались громкие взрывы

После полудня 12 сентября в Запорожской области раздалась воздушная тревога. Через несколько минут стало известно о взрывах.

Как мы заметили, предшествовала громким взрывам воздушная тревога. Ее объявили в области в 12:31. Уже в 12:36 СМИ сообщили, что в областном центре услышали взрывы.

Читайте также Оккупанты могут готовиться к массированным обстрелам, связанным с отопительным сезоном, – Гуменюк

Что известно о ракетной атаке Запорожья

12:32 В Воздушных силах отметили, что жителям Запорожской области существует ракетная угроза. Поэтому их попросили отправиться к укрытиям и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.

Местные СМИ в 12:36 написали о том, что в городе раздаются взрывы. Отмечают, что громкий звук слышали в нескольких районах города.

Уже в 12:38 начали писать о том, что в Запорожском районе поднялся дым после взрывов.

По состоянию на 12:45 писали о том, что кто-то слышал один взрыв, а кто-то – два. А уже в 12:48 СМИ сообщали о еще одном взрыве в Запорожье.

По состоянию на 13:00 от местных властей не поступало никаких сообщений.

В 13:14 глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о ситуации в городе. По его словам, около 12:27 россияне нанесли один ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушении.

Несколько дней назад атаковали Запорожье ракетами

Обратим внимание, что утром 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. По имеющимся данным, взрыв прогремел около 06:20.

В результате атаки врага возникли два очага пожара. Первый был в административном двухэтажном здании. А вот второй – в газовом модуле неподалеку.

Первый был в административном двухэтажном здании. А вот второй – в газовом модуле неподалеку. Из-за атаки россиян пострадал один человек. Его из помещения административного здания вывели полицейские перед прибытием ГСЧС. Мужчине предоставили медицинскую помощь и госпитализировали.

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном,

– отметили правоохранители.