В Запорожье раздались громкие взрывы
После полудня 12 сентября в Запорожской области раздалась воздушная тревога. Через несколько минут стало известно о взрывах.
Как мы заметили, предшествовала громким взрывам воздушная тревога. Ее объявили в области в 12:31. Уже в 12:36 СМИ сообщили, что в областном центре услышали взрывы.
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Что известно о ракетной атаке Запорожья
12:32 В Воздушных силах отметили, что жителям Запорожской области существует ракетная угроза. Поэтому их попросили отправиться к укрытиям и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.
Местные СМИ в 12:36 написали о том, что в городе раздаются взрывы. Отмечают, что громкий звук слышали в нескольких районах города.
Уже в 12:38 начали писать о том, что в Запорожском районе поднялся дым после взрывов.
По состоянию на 12:45 писали о том, что кто-то слышал один взрыв, а кто-то – два. А уже в 12:48 СМИ сообщали о еще одном взрыве в Запорожье.
По состоянию на 13:00 от местных властей не поступало никаких сообщений.
В 13:14 глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о ситуации в городе. По его словам, около 12:27 россияне нанесли один ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушении.
Несколько дней назад атаковали Запорожье ракетами
- Обратим внимание, что утром 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. По имеющимся данным, взрыв прогремел около 06:20.
- В результате атаки врага возникли два очага пожара. Первый был в административном двухэтажном здании. А вот второй – в газовом модуле неподалеку.
- Из-за атаки россиян пострадал один человек. Его из помещения административного здания вывели полицейские перед прибытием ГСЧС. Мужчине предоставили медицинскую помощь и госпитализировали.
Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном,
– отметили правоохранители.
- Тогда секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажках и учебных заведениях.