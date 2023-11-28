В Запорожье раздался сильный взрыв: в области была угроза баллистики

В Запорожье утром 28 ноября раздался мощный взрыв. До этого по всей Запорожской области объявляли воздушную тревогу.

В частности, там предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Запорожье слышали мощные взрывы

Воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области около 8 часов 16 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе скоростных целей с неба.

Внимание! Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!

– написали в Воздушных силах.

В конце концов корреспонденты Суспильного около 8 часов 53 минут сообщили, что в Запорожье раздались громкие звуки. Однако другие детали журналисты пока не предоставили.

"В Запорожье слышен звук взрыва", – сказали корреспонденты.

В настоящее время неизвестно, какие последствия вызвал взрыв в Запорожье и пострадали ли там люди. По состоянию на 9 часов 40 минут дали отбой воздушной тревоги по всей Запорожской области.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Малашко сообщил, что предварительно враг устроил по городу баллистическую ракету типа "Искандер". По словам Малашко, враг ударил по территории предприятия в одном из районов Запорожья, известно об одном легко раненном человеке.

Россияне пускали ракету по Кривому Рогу

В Кривом Роге ночью 28 ноября была ракетная опасность. Так, Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты на город.

Мониторинговые телеграм-каналы предположили, что это могла быть ракета типа Х-59. Ее оккупанты могли запустить из своей тактической авиации.

В конце концов, воздушная цель исчезла в пределах Днепропетровской области. Несмотря на это, воздушная тревога в регионе еще длилась несколько десятков минут.

Уже утром начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне ударили ракетой по Кривому Рогу. По его словам, ситуация в городе контролируется, а все последствия обстрела еще уточняются. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела – не было.