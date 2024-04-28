На Запорожье раздался взрыв: туда летели вражеские ракеты
В Запорожской области днем 28 апреля был слышен взрыв. Ранее по всей области объявили регион из-за угрозы баллистики.
Также предупреждали о наличии вражеской авиации. 24 Канал призывал жителей Запорожской области находиться в укрытиях, ведь это могло спасти жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Запорожье
Воздушная тревога в Запорожской области раздалась в 13 часов 18 минут. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
– писали военные.
Около 13 часов 38 минут в Запорожской области раздались взрывы. Об этом писали мониторинговые телеграм-каналы и корреспонденты Суспильного.
"В Запорожье раздался звук взрыва", – писали журналисты.
Взрывы также подтвердил и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что это произошло на территории области.
Между тем, мониторинговые телеграм-каналы также писали об активности вражеской авиации вблизи Запорожской области. В частности, сообщалось, что российский Су мог совершить манёвр пуска ракеты Х-59.
В конце концов в Запорожской области в 13 часов 51 минута раздался отбой воздушной тревоги.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Ранее в Николаеве во время тревоги раздавались взрывы
- В Николаеве утром 28 апреля было слышны мощные взрывы. До этого по всей Николаевской области звучала тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".
- Уже утром стало известно, что враг ударил дронами по Николаеву. Там горел отель и поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.
- Мэр Николаева подтвердил атаку дронами. По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- Стоит отметить, что на момент атаки в отеле в Николаеве находились люди. В результате обстрела в здании выбило окна и двери.
- Тем временем российские пропагандистские СМИ писали, что в этом отеле якобы "проживали англоязычные наемники, что воюют в Украине". Однако это, как впоследствии подтвердил мэр города Александр Сенкевич, полная ложь.