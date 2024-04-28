На Запорожье раздался взрыв: туда летели вражеские ракеты

В Запорожской области днем 28 апреля был слышен взрыв. Ранее по всей области объявили регион из-за угрозы баллистики.

Также предупреждали о наличии вражеской авиации. 24 Канал призывал жителей Запорожской области находиться в укрытиях, ведь это могло спасти жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога в Запорожской области раздалась в 13 часов 18 минут. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

– писали военные.

Около 13 часов 38 минут в Запорожской области раздались взрывы. Об этом писали мониторинговые телеграм-каналы и корреспонденты Суспильного.

"В Запорожье раздался звук взрыва", – писали журналисты.

Взрывы также подтвердил и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что это произошло на территории области.

Между тем, мониторинговые телеграм-каналы также писали об активности вражеской авиации вблизи Запорожской области. В частности, сообщалось, что российский Су мог совершить манёвр пуска ракеты Х-59.

В конце концов в Запорожской области в 13 часов 51 минута раздался отбой воздушной тревоги.

Ранее в Николаеве во время тревоги раздавались взрывы

В Николаеве утром 28 апреля было слышны мощные взрывы. До этого по всей Николаевской области звучала тревога из-за угрозы атаки "Шахедами".

Уже утром стало известно, что враг ударил дронами по Николаеву. Там горел отель и поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Мэр Николаева подтвердил атаку дронами. По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Стоит отметить, что на момент атаки в отеле в Николаеве находились люди. В результате обстрела в здании выбило окна и двери.

Тем временем российские пропагандистские СМИ писали, что в этом отеле якобы "проживали англоязычные наемники, что воюют в Украине". Однако это, как впоследствии подтвердил мэр города Александр Сенкевич, полная ложь.