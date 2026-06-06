В Запорожье российский БпЛА взорвался возле ТЦ, есть пострадавшие и разрушения

Посреди дня 6 июня вражеские войска продолжают терроризировать Украину. Ударный дрон взорвался возле ТЦ в Запорожье.

В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщили в ЗОВА.

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Что известно об атаке на Запорожье?

Около 15:00 в области объявили угрозу вражеских ударных дронов. Впоследствии стало известно, что российский беспилотник взорвался вблизи торгового центра.

По уточненной информации, удар пришелся на крышу дома. В результате атаки возник пожар в квартире дома напротив. Пострадал 10-летний ребенок – ранена рука. Мальчик был госпитализирован. Также ранение получил отец ребенка,

– написал Иван Федоров.

Обеим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Какие еще города были в последнее время?

Отметим, что вражеские атаки на украинские города почти не стихают. Под ударами оказались Одесская, Черниговская и Киевская. На Одесщине в результате вражеской атаки повреждения получили многоквартирный дом, частное сооружение, территория медицинского центра и гостиницу. Также пострадал объект критической инфраструктуры.

В Чернигове российский дрон попал по одному из предприятий в северной части города. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек получили ранения. Кроме того, еще один беспилотник атаковал территорию автостоянки, где возник пожар и было повреждено более двух десятков автомобилей.

В Киевской области под удар попало предприятие, производящее детское питание под брендом "Яготинское для детей". В результате атаки повреждено административное здание, где вспыхнул масштабный пожар. По имеющейся информации, четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.