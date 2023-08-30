В Запорожье слышали взрыв: раньше в области объявили воздушную тревогу

В Запорожье вечером 30 августа раздался мощный взрыв. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.

Сирены раздавались по всей области из-за ракетной угрозы. В настоящее время неизвестно, что произошло в городе после взрывов.

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В Запорожье раздался взрыв

Журналисты, которые находятся в Запорожье, рассказали, что слышали громкий звук, прозвучавший в городе около 22:08. В городе объявили воздушную тревогу.

В Запорожье был слышен звук взрыва,

– говорят корреспонденты.

Стоит отметить, что воздушные силы около 21:38 объявили воздушную тревогу по всей Запорожской области. Это связано с запуском оккупантами ракет.

"Внимание! Запорожская область – ракетная опасность!" – написали в Воздушных силах.

Пока неизвестно, есть ли в Запорожье пострадавшие или повреждения после взрыва. Кроме того, пока местные власти не сообщали, чем именно устроили по городу российские захватчики.

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