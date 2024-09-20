В Запорожье слышали взрывы: какой была угроза для города
В Запорожье ночью 20 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.
Военные предупреждали как об опасности ударных беспилотников, так и ракет со стороны России. 24 Канал призывает жителей Запорожья оставаться в укрытиях гражданской защиты.
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Что известно о взрывах в Запорожье
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 23:04 19 сентября. Тогда Воздушные силы предупреждали о возможных ракетах со стороны России.
Внимание! Ракетная опасность с востока!
– писали военные.
Тем временем глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал жителей Запорожской области об активности вражеской тактической авиации и угрозе для области.
Громкие звуки в самом Запорожье прозвучали в 00:00 20 сентября. Об этом писали корреспонденты Суспильного.
"В некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов", – сообщали журналисты.
В телеграм-канале "Николаевский Ванек" также писали о возможном движении КАБов в пригород Запорожья. Сейчас о последствиях удара в городе не сообщали ни в ОВА, ни местные власти.
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