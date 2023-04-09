В Запорожье сообщают о взрывах: в области – воздушная тревога

Ночь на 9 апреля в Запорожье была неспокойной. Приблизительно в 2:00 в городе завыли сирены, извещающие об опасности авиаудара. Кроме того, раздались взрывы.

Первые детали рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Он призвал людей оставаться в укрытии до завершения воздушной тревоги.

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Малашко также попросил сохранять информационную тишину и не распространяйте фото- и видеоматериалы.

Не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные Силы Украины,

– написал он.

Местные телеграммы также сообщили, что слышали мощные взрывы. Что именно было их причиной – прилеты или работа ПВО – пока неизвестно.