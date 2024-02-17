Фортификационные сооружения в Запорожской области: Федоров сказал, что известно об их установке
Украина выделяет рекордные суммы на установку фортификационных сооружений, в том числе и в Запорожской области. Они необходимы для укрепления обороноспособности государства.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, добавив, что сообщение о том, что для строительства якобы не нашлось средств – является выдумкой и российской пропагандой. Также следует понимать, что учитывая безопасность власть пока не может обнародовать все данные.
Смотрите также Существует ли угроза нового наступления на Запорожье: в ВСУ уточнили свое заявление
Что известно о фортификации в Запорожье
В конце 2023 года Кабинет министров Украины принял решение о строительстве фортификационных сооружений и выделении средств для этого. Однако сейчас нельзя афишировать с кем подписаны соглашения, контракты, какое их количество. Однако все это предусмотрено постановлением Кабмина.
Из-за вызовов безопасности были отменены торги на Prozorro, но это не означает, что большее или меньшее количество защитных сооружений установят на Запорожском направлении. Работы ведутся и будут продолжаться,
– рассказал Иван Федоров.
По его словам, на разных участках проводят работы различные подразделения и компании. Обо всем этом обязательно отчитаются тогда, когда это будет безопасно, прежде всего для тех людей, которые ведут эти работы.
Запорожская область находится под постоянными обстрелами
- Во время проведения спортивных соревнований во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. По словам председателя Запорожской ОВА, это произошло из-за того, что оккупанты решили показать детям гранатомет. Взрыв был настолько сильным, что в спортивном комплексе выбило окна. Всех детей эвакуировали, а на место прибыла "милиция". Из-за цинизма россиян ранены 6 человек, среди них двое – дети.
- Утром 15 февраля оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Враг нанес удар со стратегических бомбардировщиков. Известно о попадании по объекту инфраструктуры, по меньшей мере шесть человек получили травмы. В результате атаки россиян были повреждены дома, учебное заведение, торговые помещения.
- Впоследствии стало известно, что в целом по Запорожье враг нанес 3 ракетных удара. Пострадавших забрали в больницу. В очень сложном состоянии была женщина, которой пришлось частично ампутировать конечности. Еще три человека находились в тяжелом состоянии в разных больницах. Есть разрушения жилых домов, но целью врага были промышленные объекты. Туда он намеренно направил ракеты.