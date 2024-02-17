Фортификационные сооружения в Запорожской области: Федоров сказал, что известно об их установке

Украина выделяет рекордные суммы на установку фортификационных сооружений, в том числе и в Запорожской области. Они необходимы для укрепления обороноспособности государства.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, добавив, что сообщение о том, что для строительства якобы не нашлось средств – является выдумкой и российской пропагандой. Также следует понимать, что учитывая безопасность власть пока не может обнародовать все данные.

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Что известно о фортификации в Запорожье

В конце 2023 года Кабинет министров Украины принял решение о строительстве фортификационных сооружений и выделении средств для этого. Однако сейчас нельзя афишировать с кем подписаны соглашения, контракты, какое их количество. Однако все это предусмотрено постановлением Кабмина.

Из-за вызовов безопасности были отменены торги на Prozorro, но это не означает, что большее или меньшее количество защитных сооружений установят на Запорожском направлении. Работы ведутся и будут продолжаться,

– рассказал Иван Федоров.

По его словам, на разных участках проводят работы различные подразделения и компании. Обо всем этом обязательно отчитаются тогда, когда это будет безопасно, прежде всего для тех людей, которые ведут эти работы.

Запорожская область находится под постоянными обстрелами