ВСУ поразили командный пункт врага в Запорожье: 15 ликвидированных, среди них - офицеры
Источник:Иван Федоров
В Запорожье украинские защитники поразили командный пункт оккупантов. Десятки тяжелораненых и погибших, среди которых – офицеры.
Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что благодаря сотрудничеству Сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины еженедельная разведка определяет вражеские базы. Да, на прошлой неделе удалось поразить командный пункт.
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Уничтожили командный пункт вблизи Васильевки
Федоров рассказал, что 19 марта ВСУ смогли уничтожить командный пункт противника. Оккупанты устроились в одном из подвалов временно оккупированного села Малая Белозерка вблизи Васильевки. Разведка обнаружила вражескую базу, передала координаты, а артиллерия точно отработала по месту скопления россиян.
Как сообщает мэр Мелитополя, 15 оккупантов отправились "на концерт к Кобзону", еще около десяти получили ранения. Среди погибших были и офицеры.
Федоров также подчеркнул, что пропорционально количество тяжелораненых оккупантов растет. В последнее время больше "300-х" госпитализируют в Розовку, Высокий и Пологовский районы. Кроме того, оккупанты привозят партиями российских медиков, чтобы те лечили раненых. Только по последним данным на оккупированные территории Украины привезли 250 российских врачей и медсестер.
Поэтому среди оккупантов распространяются панические настроения, а коллаборанты уже вслух обсуждают, куда бежать во время контрнаступления ВСУ. Федоров утверждает, что офицеры в больницах переживают, чтобы о них не забыли во время "эвакуации". Некоторые коллаборанты уже вывозят семьи в Мариуполь, потому что там ближе к границе с Россией.
"Хлопок" в оккупированной Запорожской области
- 20 марта ВСУ ликвидировали несколько позиций россиян на Запорожском направлении. "Хлопок" посетила оккупантов в Малой Белозерке, Большой Знаменке, в районах Благовещенки и Ивановки.
- В оккупированном Мелитополе также все чаще взрываются склады оккупантов. К примеру, 11 марта в самом центре города прогремело 10 мощных взрывов.
- Также вечер 5 марта оказался несколько взрывным для оккупантов в Мелитополе. В городе прозвучали 2 громкие взрывы. Так что Федоров сообщил, что в результате недавнего "хлопка" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.