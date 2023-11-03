В Житомирской области нардеп Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку

На трассе Киев – Чоп в Житомирской области народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Смертельная авария произошла 3 ноября около 09:45 в районе села Березовка Житомирского района. Что стало причиной ДТП – пока неизвестно.

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Нардеп сбил девушку на трассе Киев – Чоп

В полиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" двигался в направлении города Чоп в крайнем левом ряду. В ходе движения он сбил 18-летнюю девушку, которая от полученных травм погибла на месте.

За рулем авто находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что водитель – депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

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На место аварии также вызвали детективов Государственного бюро расследований. Они уже прибыли в Житомирскую область, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения.

Также продолжают работу следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщили правоохранители, предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Следователи назначили ряд экспертиз.

Что стало причиной наезда на пешехода – пока неизвестно.

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