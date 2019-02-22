В бюджет Украины поступили деньги окружения Януковича

На счет Госказначейства Украины перечислили 1,5 миллиарда гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Деньги в сумме 1 миллиард 478 миллионов 480 тысяч поступили на банковский счет Госказначейства 22 февраля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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15 февраля генпрокурор Юрий Луценко анонсировал, что в ближайшие дни в госбюджет поступят конфискованные деньги окружения Януковича.

Эти деньги будут направлены в Минобороны и будут потрачены на поддержку армии. Украинские военные получат новые ракеты, противотанковые управляемые ракетные снаряды, бронемашины и системы управления огнем. Кроме того, деньги используют для завершения комплексной системы обустройства госграницы.

Что сейчас с Виктором Януковичем?В январе 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и государственной границы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президенту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если вернется в Украину.



Государственная измена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у президента РФ Владимира Путина применить его войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и конфликт на Донбассе.



Вскоре после приговора украинского суда Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Он убеждал, что большинство украинцев не верят в его вину, а война на Донбассе – якобы "конфликт", создание Православной церкви Украины – "большой грех" и многое другое.