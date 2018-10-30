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      В чемпионате Испании может появиться трофей в честь Лионеля Месси

      13 Читати новину українською
      Лионель Месси
      Лионель Месси

      В чемпионате Испании по футболу сезона 2015/16 не вручают различные индивидуальные награды по итогам чемпионата, так как руководство думает о том, как все это интересно оформить.

      Однако новый приз лучшему футболисту по итогам сезона в Испании может быть назван в честь Лионеля Месси, пишет AS.

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      Мне нравится эта идея, и мы ее обсудим. Лионель уже лучший игрок мира, и с каждым сезоном он доказывает, что для него нет ничего невозможного. Считаю отличной идеей назвать трофей лучшему игроку сезона Ла Лиги в честь Месси,
      – заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

      Стоит отметить, что сейчас награды в Испании по итогам сезона присуждает популярное издание Marca. Трофей лучшему вратарю назван по фамилии Рикардо Саморы, а награда лучшему форварду названа в честь Рафаэля Морено.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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