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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В ЕС сделали заявление по поводу задержания Савченко

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В ЕС сделали заявление по поводу задержания Савченко

В Евросоюзе заявляют о необходимости соблюдения прав народного депутата Надежды Савченко и ознакомлены с развитием ситуации.

Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на слова представителя Евросоюза.

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"Мы знакомы с отменой парламентского иммунитета депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", – сообщили в ЕС.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах Верховной Рады и участвовала в завозе оружия из оккупированной территории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко Евросоюз
Источник: 24 Канал
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