У ЄС зробили заяву з приводу затримання Савченко

У Євросоюзі заявляють про необхідність дотримання прав народного депутата Надії Савченко та ознайомлені з розвитком ситуації.

Про це передає "Укрінформ" з посиланням на слова речника Євросоюзу.

Читайте також: За яких умов Європарламент вимагатиме звільнення Савченко: глава ЄП дав пояснення

"Ми обізнані зі скасуванням парламентського імунітету депутата Надії Савченко. Ми очікуємо, що верховенство права та її права будуть дотримані", – повідомили у ЄС.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах Верховної Ради і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.