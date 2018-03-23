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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У ЄС зробили заяву з приводу затримання Савченко

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У ЄС зробили заяву з приводу затримання Савченко

У Євросоюзі заявляють про необхідність дотримання прав народного депутата Надії Савченко та ознайомлені з розвитком ситуації.

Про це передає "Укрінформ" з посиланням на слова речника Євросоюзу.

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"Ми обізнані зі скасуванням парламентського імунітету депутата Надії Савченко. Ми очікуємо, що верховенство права та її права будуть дотримані", – повідомили у ЄС.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах Верховної Ради і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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