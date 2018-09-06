В каких продуктах чаще всего содержится ГМО

Генетически модифицированные продукты выращивают с помощью генной инженерии. Именно ГМО могут быть очень опасными для здоровья человека.

Чаще всего ГМО встречаются в бобовых, картофеле, томатах, кабачках, свекле, изделиях из пшеничной муки, подсолнечном масле, рисе, моркови, луке и других продуктах, передает "Страна здоровья".

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Поэтому выбирая товар в магазине стоит очень внимательно читать этикетку, чтобы сориентироваться – содержит ли продукт ГМО. Если продукт произведен в США и включает сою – вероятнее всего, в нем содержатся ГМО.

К компонентам, в которых может содержаться ГМО, входят такие: E 153, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, Е951.

Также ГМО могут содержаться в сигаретах, алкогольных и газированных напитках и тому подобное.

Что таке ГМО? Это организмы у которых наследственный генетический материал изменен в неестественных условиях. Урожай такой культуры будет намного лучше, чем у культуры, выращенной естественно, однако употребление ГМО-продуктов может стать причиной ослабления иммунитета и возникновения различных аллергических реакций. Часто такие продукты содержат много токсинов. Регулярное употребление ГМО-продуктов может привести к возникновению устойчивости организма к антибиотикам.

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