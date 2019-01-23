В каком возрасте самооценка человека находится на самом высоком уровне

Психологи Бернского университета выяснили, что самооценка человека растет в течение всей жизни и достигает своего пика в 60-70 лет.

Исследование опубликовано на сайте университета.

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Ученые проанализировали данные 165 тысяч людей и возрасте от 4 до 94 лет. Выяснилось, что до 11 лет уровень самооценки растёт, а затем остается на одном уровне до 15 лет. В 16-17 лет рост любви к себе восстанавливается и достигает максимума к 60-70 годам.

После 90 лет резко усиливается неуверенность в себе.

Самооценка на самом высоком уровне в 60-70 лет

"Пожилые люди могут перестать любить себя из-за резкого ухудшения здоровья и материального достатка", – отмечают психологи.

Также ученые пришли к выводу, что эгоцентризм поколения миллениалов сильно преувеличен.

"Самооценка людей, родившихся в 80-90-е годы ХХ века развивается также, как у тех, кто родился на 20 или 40 лет раньше", – говорится в исследовании.

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