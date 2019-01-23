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      В каком возрасте самооценка человека находится на самом высоком уровне

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      В каком возрасте самооценка достигает пика
      В каком возрасте самооценка достигает пика / pixabay.com

      Психологи Бернского университета выяснили, что самооценка человека растет в течение всей жизни и достигает своего пика в 60-70 лет.

      Исследование опубликовано на сайте университета.

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      Ученые проанализировали данные 165 тысяч людей и возрасте от 4 до 94 лет. Выяснилось, что до 11 лет уровень самооценки растёт, а затем остается на одном уровне до 15 лет. В 16-17 лет рост любви к себе восстанавливается и достигает максимума к 60-70 годам.

      После 90 лет резко усиливается неуверенность в себе.

      Самооцінка на найвищому рівні у 60 роківСамооценка на самом высоком уровне в 60-70 лет

      "Пожилые люди могут перестать любить себя из-за резкого ухудшения здоровья и материального достатка", – отмечают психологи.

      Также ученые пришли к выводу, что эгоцентризм поколения миллениалов сильно преувеличен.

      "Самооценка людей, родившихся в 80-90-е годы ХХ века развивается также, как у тех, кто родился на 20 или 40 лет раньше", – говорится в исследовании.

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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