В Киеве открыли уникальные лестницы с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки

Последний раз капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции.

Об этом сообщает УНИАН.

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Мэр Киева Виталий Кличко открыл лестницу с Пейзажной аллеи на Подол к урочищу Гончары-Кожемяки и часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

Я рад сегодня представить обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол — к урочищу Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха – важный проект. Мы реконструировали не только лестницы. Сегодня мы презентуем и часть туристического маршрута в историческом центре города,

– сказал Кличко.

Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года. Последний раз капитальный ремонт лестниц и прилегающей территории происходил полвека назад.

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В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сами ступеньки, как и раньше, деревянные – из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.

Лестницы, длина которых больше 200 метров, состоят из 247 ступенек. Вечером ступеньки подсвечиваются, LED освещение установили в перилах. На склоне, рядом с лестницей, сделали благоустройство и озеленение территории.

Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественную уборную. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны.