В Киеве прорвало трубу с горячей водой и провалился асфальт: фото и видео

Трубу с горячей водой прорвало на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве. Из-за этого проезжую часть залило кипятком, а на перекрестке обрушилась часть асфальта и образовалась яма.

На место прорыва трубы прибыли работники "Киевтеплоэнерго" и перекрыли поток горячей воды, сообщает "Информатор". К счастью, в результате аварии не пострадали ни люди, ни припаркованные рядом авто.

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Коммунальщики рассказали, что прорвало трубу теплосети диаметром 8 сантиметров. В начале июня трубу проверяли и провели необходимые профилактические работы. Но теплосеть в этом месте все равно не выдержала, ведь трубы были в плохом техническом состоянии.

Коммунальщики добавили, что срок эксплуатации уже истек у 80% коммуникаций Киева.

Смотрите видео с места прорыва трубы с горячей водой в Киеве:



В Киеве провалился асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой / Фото "Информатор"



Коммунальщики обещают все уладить в течение суток / Фото "Информатор"



Провал на дороге, образовавшейся вследствие прирыва трубы с водой / Фото " Информатор"





Фото с места прорыва трубы в Киеве / Фото "Информатор"