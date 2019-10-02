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      В Киеве прорвало трубу с горячей водой и провалился асфальт: фото и видео

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      В Киеве из-за прорыва трубы провалился асфальт
      В Киеве из-за прорыва трубы провалился асфальт / kiev.informator.ua

      Трубу с горячей водой прорвало на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве. Из-за этого проезжую часть залило кипятком, а на перекрестке обрушилась часть асфальта и образовалась яма.

      На место прорыва трубы прибыли работники "Киевтеплоэнерго" и перекрыли поток горячей воды, сообщает "Информатор". К счастью, в результате аварии не пострадали ни люди, ни припаркованные рядом авто.

      Смотрите видео пожара с высоты птичьего полета в киевском Гидропарке

      Коммунальщики рассказали, что прорвало трубу теплосети диаметром 8 сантиметров. В начале июня трубу проверяли и провели необходимые профилактические работы. Но теплосеть в этом месте все равно не выдержала, ведь трубы были в плохом техническом состоянии.

      Коммунальщики добавили, что срок эксплуатации уже истек у 80% коммуникаций Киева.

      Смотрите видео с места прорыва трубы с горячей водой в Киеве:

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      В Киеве провалился асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой / Фото "Информатор"

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Коммунальщики обещают все уладить в течение суток / Фото "Информатор"

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Провал на дороге, образовавшейся вследствие прирыва трубы с водой / Фото " Информатор"


      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Фото с места прорыва трубы в Киеве / Фото "Информатор"

      blog_ava
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      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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