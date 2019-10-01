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      В Киеве устроили акцию в поддержку заключенного крымскотатарского активиста в РФ: фото

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      В Киеве устроили акцию в поддержку незаконно заключенного крымскотатарского активиста в РФ
      В Киеве устроили акцию в поддержку незаконно заключенного крымскотатарского активиста в РФ / 24 канал

      Крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова незаконно приговорили к 6 годам в России. 1 октября около 20 активистов вышли на Майдан Независимости в поддержку Мемедеминова.

      Сегодня в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону Нариман Мемедеминов выступил с последним словом. В это же время на киевском Майдане Независимости собрались участники акции в поддержку активиста, сообщает корреспондент 24 канала.

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      Наримана Мемедеминова осудили за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет". Причиной заключения активиста стали видео с его ютюб-канала, которые он публиковал в период с 2013-го по 2015-й годы.

      После основания движения "Крымская Солидарность", Нариман был одним из первых, кто вводил понятие "гражданская журналистика". Он освещал события в Крыму и передавал информацию украинским СМИ.

      Мы решили прийти сюда поддержать Наримана, чтобы он знал, что мы его не бросаем. Мы помним и говорим о нем,
      – рассказали активисты.

      Крымский журналист Тарас Ибрагимов сказал, что "политзеки были всегда и, как ни прискорбно, будут еще долго".

      И политзеки выходят из тюрем не потому, что о них постоянно пишут, а потому, что мы помним и боремся за них,
      – добавил он.

      Координатор "Крым SOS" Тамила Ташева считает, что все, что сейчас происходит, это давление на гражданских журналистов, попытки задушить свободную и независимую журналистику в Крыму.

      Если мы не защитим людей как Нариман, Крым окажется в серой зоне. Мы не будем иметь доступа к полуострову и не будем знать, что там происходит,
      – отметила Ташева.

      Участники акции также призывают поддерживать Наримана Мемединова в социальных сетях, распространяя хэштеги #freenariman и #freememedeminov.

      київ активісти
      В Киеве устроили акцию в поддержку незаконно заключенного крымскотатарского активиста в РФ Наримана Мемедеминова /​Фото: 24 канал

      київ активісти
      Собралось около 20 активистов / Фото: 24 канал

      київ активісти
      Акция проходит на Майдане Независимости / Фото: 24 канал

      активісти київ
      Н      еравнодушные призывают освободить Мемедеминова / Фото: 24 канал

      Что известно о Наримане Мемедеминове?
      Нариман Мемедеминов – крымскотатарский гражданский журналист и активист общественного объединения "Крымская Солидарность". 22 марта 2014-го года в доме Наримана провели обыск. После этого активиста допрашивали в управлении ФСБ России в Симферополе. Сейчас журналисту инкриминируют обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

      На последнем заседании прокуроры запросили для Наримана Мемедеминова шесть лет лишения свободы. Причиной заключения активиста стали видео с его ютюб-канала, которые он публиковал в период с 2013-го по 2015-й годы.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Киева Новости Крыма Украинцы в плену РФ Новости России
      Источник: 24 канал
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