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      В Кривом Роге обвалилась крыша бывшего кинотеатра: фото с места инцидента

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      В Кривом Роге обрушилась крыша бывшего кинотеатра
      В Кривом Роге обрушилась крыша бывшего кинотеатра / Фото из свободных сетей

      В пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге на проспекте Гагарина обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра "Современник". Пострадавших пока нет.

      Об этом сообщает "Первый криворожский".

      По словам свидетелей происшествия, на месте работают медики "скорой помощи", полицейские и спасатели.

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      По словам пресс-секретаря чрезвычайников Днепропетровщины Дарьи Гречишиной, обвал произошел на площади около 300 квадратных метров: повреждены несущие конструкции, стены и крыша. Во время обвала на территории находился охранник, который вышел из здания и не пострадал.

      Здание бывшего кинотеатра давно не использовали, оно было отключено от газо- и водоснабжения, а также теплосети.

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Обвал крыши здания бывшего кинотеатра в Кривом Роге​

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      На место обвала прибыли чрезвычайники

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Из-за обвала крыши никто не пострадал

      Кривий Ріг обвал дах кінотеатр
      Руины обрушенной крыши

      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Новости Кривого Рога
      Источник: 24 Канал
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