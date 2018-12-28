В Кривом Роге обвалилась крыша бывшего кинотеатра: фото с места инцидента
В пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге на проспекте Гагарина обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра "Современник". Пострадавших пока нет.
Об этом сообщает "Первый криворожский".
По словам свидетелей происшествия, на месте работают медики "скорой помощи", полицейские и спасатели.
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По словам пресс-секретаря чрезвычайников Днепропетровщины Дарьи Гречишиной, обвал произошел на площади около 300 квадратных метров: повреждены несущие конструкции, стены и крыша. Во время обвала на территории находился охранник, который вышел из здания и не пострадал.
Здание бывшего кинотеатра давно не использовали, оно было отключено от газо- и водоснабжения, а также теплосети.
Обвал крыши здания бывшего кинотеатра в Кривом Роге
На место обвала прибыли чрезвычайники
Из-за обвала крыши никто не пострадал
Руины обрушенной крыши