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В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня

116 Читати новину українською
Спорткомплекс
Спорткомплекс / 7sport.com.ua

В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта "Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым».

В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города. Проект стал возможен благодаря решению президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что принесет городу дополнительные средства, пишет "112".

Ключевая цель программы – увеличить количество тех, кто занимается спортом в городе. Для этого в течение пяти лет в каждом районе появится полноценный современный спортивный комплекс с плавательными бассейнами, беговыми дорожками, оборудованием для гимнастов, борцов, боксеров и футболистов. На территории школ построят около 150 спортивных объектов. В рамках Программы создадут Центр подготовки тренеров и откроют около 100 общественных спортивных клубов.

По словам капитана ФК "Шахтер", инициатива откроет многим детям Мариуполя возможность заниматься спортом.

"В Мариуполь приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Сегодня я вижу здесь десятки ребят с горящими глазами, которые любят футбол, любят спорт. И мне хотелось бы, чтобы таких горящих глаз было все больше. Хочется сделать Мариуполь спортивным городом. Теперь победа "Шахтера" означает, что мы можем построить для вас новое поле, позвать работать с детьми лучших тренеров, обеспечить мячами или формой. Уверен, что сотрудничество Мариуполя и "Шахтера" откроет двери в спорт многим детям", – рассказал во время общения с детьми-переселенцами Дарио Срна.

Также, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, Мариуполь в ближайшей перспективе может стать спортивным центром части Украины.

"Через пять лет Мариуполь станет спортивным символом Востока Украины. Здесь будет единственный футбольный комплекс в стране, расположенный на берегу моря. Будем развивать мини-футбол. При каждой школе появятся мультифункциональные поля. Мариуполь станет центром развития молодежного футбола. Я благодарю за такой подарок к 240-летию от всех мариупольцев президенту ФК "Шахтер" Ринату Ахметову ", – сообщил мэр Мариуполя.

Теги: Новости спорта Новости Мариуполя Шахтер Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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