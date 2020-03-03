В Молдове на конкурсе назвали Крым российской территорией

Организаторы винного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали оккупированный РФ украинский Крым российской территорией. Конкурс проходит в Молдове.

По результатам конкурса 7 место заняло вино "Бастардо Массандра" 2015 года, указано на сайте Eurasia Wine & Spirits Competition.

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Страной происхождения вина организаторы указали Российскую Федерацию.



Страной происхождения указана РФ/ Скриншот с сайта Eurasia Wine & Spirits Competition

Оккупационная администрация Крыма уже выразила радость по поводу решения организаторов "несмотря на санкции", сообщает "Крым.Реалии".

Справка. США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, которые причастны к организации и проведению так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Что они предполагают – читайте здесь.

Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: несмотря на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высокое качество "Бастардо Массандра" на международном уровне,

– сказал так называемый "министр сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

По словам "политика", конкурс проводится "под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина".

На данный момент в украинском МИД не отреагировали на ситуацию.

Кто еще называл Крым российской территорией

Популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Великобритании попросили СМИ не вводить читателей в заблуждение.

Скандал произошел также с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории России начало показывать Крым как российскую территорию.

Венгерский телеканал М1, который транслируют и на территории Закарпатья, показал сюжет, в котором Крым подписали как российскую территорию.

В конфуз попало и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.

В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.

Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Соединенном Королевстве призвали исправить ошибку. Впоследствии издание убрало упоминание о России.

Обратите внимание: 26 февраля официально признан Днем сопротивления российской оккупации Крыма