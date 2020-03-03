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      В Молдове на конкурсе назвали Крым российской территорией

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      Организаторы винного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали оккупированный РФ украинский Крым российской территорией. Конкурс проходит в Молдове.

      По результатам конкурса 7 место заняло вино "Бастардо Массандра" 2015 года, указано на сайте Eurasia Wine & Spirits Competition.

      Вспомните: Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

      Страной происхождения вина организаторы указали Российскую Федерацию.

      крим росія україна скандал молдова конкурс
      Страной происхождения указана РФ/ Скриншот с сайта Eurasia Wine & Spirits Competition

      Оккупационная администрация Крыма уже выразила радость по поводу решения организаторов "несмотря на санкции", сообщает "Крым.Реалии".

      Справка. США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, которые причастны к организации и проведению так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Что они предполагают – читайте здесь.

      Вкус и аромат крымского вина пробивает блокадный статус республики: несмотря на санкции Запада и США, эксперты виноделия признали высокое качество "Бастардо Массандра" на международном уровне,
      – сказал так называемый "министр сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

      По словам "политика", конкурс проводится "под патронатом и по регламенту Международной Организации Винограда и Вина".

      На данный момент в украинском МИД не отреагировали на ситуацию.

      Кто еще называл Крым российской территорией

      Обратите внимание: 26 февраля официально признан Днем сопротивления российской оккупации Крыма

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Алкоголь Украина – Россия Новости России Молдова Аннексия Крыма Новости Крыма
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