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      У Молдові на конкурсі назвали Крим російською територією

      -
      У Молдові Крим назвали територією Росії / gallery.pl.ua

      Організатори винного конкурсу Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали окупований РФ український Крим російською територією. Конкурс проходить у Молдові.

      За результатами конкурсу 7 місце посіло вино "Бастардо Массандра" 2015 року, вказано на сайті Eurasia Wine & Spirits Competition.

      Пригадайте: Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради

      Країною походження вина організатори вказали Російську Федерацію.

      крим росія україна скандал молдова конкурс
      Країною погодження зазначено РФ/ Скріншот з сайту Eurasia Wine & Spirits Competition

      Окупаційна адміністрація Криму вже висловила радість з приводу рішення організаторів "попри санкції", повідомляє "Крим.Реалії".

      Довідка. США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут.

      Смак і аромат кримського вина пробиває блокадний статус республіки: попри санкції Заходу і США, експерти виноробства визнали високу якість "Бастардо Масандра" на міжнародному рівні,
      – сказав так званий "міністр сільського господарства" окупованого Криму Андрій Рюмшин.

      За словами "політика", конкурс проводять "під патронатом і за регламентом Міжнародної Організації Винограду і Вина".

      Наразі в українському МЗС не відреагували на ситуацію.

      Хто ще називав Крим російською територією

      Зверніть увагу: 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Алкоголь Новини політики Україна – Росія Новини Росії Молдова Анексія Криму Новини Криму
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