У Молдові на конкурсі назвали Крим російською територією
Організатори винного конкурсу Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали окупований РФ український Крим російською територією. Конкурс проходить у Молдові.
За результатами конкурсу 7 місце посіло вино "Бастардо Массандра" 2015 року, вказано на сайті Eurasia Wine & Spirits Competition.
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Країною походження вина організатори вказали Російську Федерацію.
Країною погодження зазначено РФ/ Скріншот з сайту Eurasia Wine & Spirits Competition
Окупаційна адміністрація Криму вже висловила радість з приводу рішення організаторів "попри санкції", повідомляє "Крим.Реалії".
Довідка. США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут.
Смак і аромат кримського вина пробиває блокадний статус республіки: попри санкції Заходу і США, експерти виноробства визнали високу якість "Бастардо Масандра" на міжнародному рівні,
– сказав так званий "міністр сільського господарства" окупованого Криму Андрій Рюмшин.
За словами "політика", конкурс проводять "під патронатом і за регламентом Міжнародної Організації Винограду і Вина".
Наразі в українському МЗС не відреагували на ситуацію.
Хто ще називав Крим російською територією
- Популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським. У посольстві України у Великобританії попросили медіа не вводити читачів в оману.
- Скандал стався також з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території Росії почав показувати Крим як російську територію.
- Угорський телеканал М1, який транслюють і на території Закарпаття, показав сюжет, в якому Крим підписали як російську територію.
- В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.
- У Чехії в Центрі досліджень геополітики та політичної географії Празького університету зобразили на мапі окупований Крим тим же кольором, що й Російську Федерацію.
- Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським. У посольстві України у Сполученому Королівстві закликали виправити помилку. Згодом видання прибрало згадку про Росію.
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