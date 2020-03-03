У Молдові на конкурсі назвали Крим російською територією

Організатори винного конкурсу Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали окупований РФ український Крим російською територією. Конкурс проходить у Молдові.

За результатами конкурсу 7 місце посіло вино "Бастардо Массандра" 2015 року, вказано на сайті Eurasia Wine & Spirits Competition.

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Країною походження вина організатори вказали Російську Федерацію.



Країною погодження зазначено РФ/ Скріншот з сайту Eurasia Wine & Spirits Competition

Окупаційна адміністрація Криму вже висловила радість з приводу рішення організаторів "попри санкції", повідомляє "Крим.Реалії".

Довідка. США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут.

Смак і аромат кримського вина пробиває блокадний статус республіки: попри санкції Заходу і США, експерти виноробства визнали високу якість "Бастардо Масандра" на міжнародному рівні,

– сказав так званий "міністр сільського господарства" окупованого Криму Андрій Рюмшин.

За словами "політика", конкурс проводять "під патронатом і за регламентом Міжнародної Організації Винограду і Вина".

Наразі в українському МЗС не відреагували на ситуацію.

Хто ще називав Крим російською територією

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