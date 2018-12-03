В Нидерландах мальчик, подающий мячи, помешал команде забить гол: видео
В чемпионате Нидерландов (Эредивизи) мальчик, который подает мячи, помешал команде забить гол.
После одной из опасных атак ПСВ голкипер "Фейеноорда" Бейли выбил мяч кулаками. Болбой хозяев, решив, что мяч точно полетит в аут, выбросил на поле второй мяч.
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И мяч после удара игрока ПСВ не вылетел за пределы поля, тем самым запутал футболистов и не дал ПСВ сравнять счет.
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Напомним, что в рамках 19-го тура Чемпионшипа произошел курьезный эпизод в матче "Сток Сити" – "Дерби Каунти". Один из игроков покусал соперника.
Источник: 24 Канал
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