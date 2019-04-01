В Одессе традиционно в День смеха стартовала Юморина-2019: яркие фото и видео

В Одессе первого апреля традиционно проходит Юморина. Главная тема действа – кино, ведь в этом году свое 100-летие отмечает одесская киностудия. Впрочем, участники праздника не смогли обойти вниманием и главные события страны – президентские выборы.

В 2011 году в Одессе высмеивали повышение цен на гречку правительством Азарова, а в 2013 – воспевали печально известные поезда "Хюндаи", которые постоянно выходили из строя.

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В этом же году город подшучивает над самым актуальным событием - выборами президента. Одесситы уверены, что хорошая шутка спасет в любой ситуации

Однако основной темой Юморины-2019 стало кино. Участником мегаппарата по центральным улицам Одесса мог стать любой. Главное – интересный образ и хорошее настроение.

На Юморину съехалось немало участников со всей страны. Впрочем, местных также не хватает. Сергей много лет был зрителем парада, а в этот раз впервые стал участником.

Кроме этого в рамках Юморины состоится "Комедиада" – фестиваль клоунских коллективов со всего мира. Продлится праздник веселья до поздней ночи. Вечером одесситов будут развлекать праздничным концертом.

Как стартовала Юморина-2019: смотрите видео 24 канала

Стоит заметить, что парад на главной сцене принимал мэр Геннадий Труханов и его друг Вадим Рабинович.



Парад Юморины-2019 в Одессе