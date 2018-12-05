В Почаевской лавре провели ревизию святынь

5 декабря на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника провела ревизию. В частности, специалисты проверили наличие экспонатов, которые здесь должны быть в соответствии с реестром 60-х годов.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре

По словам священнослужителей, ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе.

По итогам проверки все святыни были на месте

В результате проверки все святыни оказались на месте, добавляют в Церкви.

Напомним, в конце ноября по инициативе Министерства культуры была проведена проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, переданных Киево-Печерской Лавре после ее открытия в 1988 году: до этого храм закрывала Советская власть.

Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры: что об этом известно?

Ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.



Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.



Юристы УПЦ МП заявили, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Поэтому УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры.