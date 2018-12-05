01:51
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Медведчук подался в шоу-бизнес. Последователь Хрущева
      Вєсті.UA
      21:31, 5 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Почаевской лавре провели ревизию святынь

      30 Читати новину українською
      В Почаевской лавре провели инвентаризацию святынь
      В Почаевской лавре провели инвентаризацию святынь / Пресс-служба УПЦ МП

      5 декабря на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника провела ревизию. В частности, специалисты проверили наличие экспонатов, которые здесь должны быть в соответствии с реестром 60-х годов.

      Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

      Читайте также: Антиукраинская агитация Московского патриархата: священники объяснили свою позицию

      Почаївська Лавра, ревізія, святиня, храм, Тернопіль, УПЦ МП

      Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре

      По словам священнослужителей, ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе.

      Почаївська Лавра, ревізія, святиня, храм, Тернопіль, УПЦ МП

      По итогам проверки все святыни были на месте

      В результате проверки все святыни оказались на месте, добавляют в Церкви.

      Напомним, в конце ноября по инициативе Министерства культуры была проведена проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, переданных Киево-Печерской Лавре после ее открытия в 1988 году: до этого храм закрывала Советская власть.

      Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры: что об этом известно?
      Ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.

      Юристы УПЦ МП заявили, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Поэтому УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры.

      как разворачиваются события вокруг почаевской лавры:
      Теги: Новости Украины Новости политики Почаевская лавра Новости культуры Религия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      253
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук