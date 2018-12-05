У Почаївській лаврі провели ревізію святинь

5 грудня на території Свято-Успенської Почаївської Лаври комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника провела ревізію. Зокрема, фахівці перевірили наявність експонатів, які тут мають бути відповідно до реєстру 60-х років.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

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Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі

За словами священнослужителів, ревізію здійснювали в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.



За підсумками перевірки, всі святині були на місці

У результаті перевірки всі святині виявилися на місті, додають у Церкві.

Нагадаємо, наприкінці листопада за ініціативи Міністерства культури було проведено перевірку наявних церковних коштовностей і святинь, переданих Києво-Печерській Лаврі після його відкриття у 1988 році: до цього храм закривала Радянська влада.

Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври: що про це відомо? Раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.



Юристи УПЦ МП заявили, що рішення Мін’юсту скасувати реєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври за цим монастирем не позбавляє лавру права ними користуватися. Тож УПЦ МП не піде з Почаївської лаври.