В России отреагировали на заявления Польши о компенсации за Вторую мировую

В России называют высказывания польских лидеров о компенсации за Вторую мировую попыткой загладить дипломатический провал. Это якобы связано с отказом польского президента ехать в Израиль.

Заявления Польши – "игры на домашнюю публику", об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в фейсбук.

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Такую позицию лидера правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского он назвал "полностью провокационной".

Это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме,

– заявил российский политик.

Он считает, что в Варшаве готовились к каким-то "нападениям" российского президента на Польшу – "даже собрали спецкоманду экспертов". Косачев заявил, что Россия "не имеет цели противостоять именно Польше в исторических вопросах". Зато Россия, по его словам, тоже может выставить Польше счет.

"Наша страна может выставить такой счет практически любому – больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну", – утверждает он.

Что сказал Качиньский

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что России тоже следовало бы заплатить репарации за Вторую мировую войну. Однако, по его словам, Москва примет ответственность еще не скоро.

Репарации – полное или частичное возмещение государством, которое начало агрессивную войну, убытков, причиненных государству, что подверглось нападению. Происходит по мирному договору или другим международным актам.

Почему исторические споры России и Польши обострились

Потому что 19 декабря глава Кремля провел большую пресс-конференцию, во время которой заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

Впоследствии Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей". Польша отреагировала – в МИД вызвали российского посла и указали ему на ошибку в исторических утверждениях Путина.

В парламенте страны готовят закон, который будет запрещать Кремлю распространять свою пропаганду и ложь в отношении польской истории.

Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.

Еще один исторический конфликт России и Польши был спровоцирован форумом памяти жертв Холокоста, который состоялся в Израиле. На событие отказался ехать президент Польши Анджей Дуда – организаторы отказались дать ему слово. Дуду возмутило то, что достижения Польши во Второй мировой умаляют, а Путина пригласили в Израиль как главного гостя события.