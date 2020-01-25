У Росії відреагували на заяви Польщі про компенсацію за Другу світову

У Росії називають висловлювання польських лідерів про компенсації за другу світову спробою загладити дипломатичний провал. Це нібито пов’язано із відмовою польського президента їхати в Ізраїль.

Заяви Польщі – "ігри на домашню публіку", про це заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев на своїй фейсбук-сторінці.

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Таку позицію лідера правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського він назвав "повністю провокаційними".

Це в якійсь мірі спроба згладити дипломатичний провал з неучастю польського президента в пам’ятних заходах в Єрусалимі,

– заявив російський політик.

Він вважає, що у Варшаві готувалися до якихось "нападів" російського президента на Польщу – "навіть зібрали спецкоманду експертів". Косачев заявив, що Росія "не має мети протистояти саме Польщі в історичних питаннях". Натомість Росія, за його словами, теж може виставити Польщі рахунок.

"Наша країна може виставити такий рахунок практично будь-кому – більше половини Європи були союзниками Гітлера або ж, як Польща, як мінімум не допомогли запобігти війні", – стверджує він.

Що сказав Качанський

Лідер партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Росії теж слід було б заплатити репарації за Другу світову війну. Однак, за його словами, Москва прийме відповідальність ще не скоро.

Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Відбувається за мирним договором або іншими міжнародними актами.

Чому історичні суперечки Росії та Польщі загострились

Тому що 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".

Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею". Польща відреагувала – до МЗС країни викликали російського посла та вказали йому на помилковість в історичних твердженнях Путіна.

У парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову

Ще один історичний конфлікт Росії та Польщі був спровокований форумом пам’яті жертв Голокосту, що відбувся в Ізраїлі. На подію відмовився їхати президент Польщі Анджей Дуда – організатори відмовилися дати йому слово. Дуду обурило те, що досягнення Польщі у Другій світовій применшують , а Путіна запросили до Ізраїлю як головного гостя події.