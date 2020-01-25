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      У Росії відреагували на заяви Польщі про компенсацію за Другу світову

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      У Росії відповіли на заяви Польщі про компенсацію за Другу світову / ТАСС

      У Росії називають висловлювання польських лідерів про компенсації за другу світову спробою загладити дипломатичний провал. Це нібито пов’язано із відмовою польського президента їхати в Ізраїль.

      Заяви Польщі – "ігри на домашню публіку", про це заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: У Польщі створюють спеціальний штаб, який буде реагувати на брехню Путіна

      Таку позицію лідера правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського він назвав "повністю провокаційними".

      Це в якійсь мірі спроба згладити дипломатичний провал з неучастю польського президента в пам’ятних заходах в Єрусалимі,
      – заявив російський політик.

      Він вважає, що у Варшаві готувалися до якихось "нападів" російського президента на Польщу – "навіть зібрали спецкоманду експертів". Косачев заявив, що Росія "не має мети протистояти саме Польщі в історичних питаннях". Натомість Росія, за його словами, теж може виставити Польщі рахунок.

      "Наша країна може виставити такий рахунок практично будь-кому – більше половини Європи були союзниками Гітлера або ж, як Польща, як мінімум не допомогли запобігти війні", – стверджує він.

      Що сказав Качанський

      Лідер партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Росії теж слід було б заплатити репарації за Другу світову війну. Однак, за його словами, Москва прийме відповідальність ще не скоро.

      Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Відбувається за мирним договором або іншими міжнародними актами.

      Чому історичні суперечки Росії та Польщі загострились 

      • Тому що 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".
      • Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею". Польща відреагувала – до МЗС країни викликали російського посла та вказали йому на помилковість в історичних твердженнях Путіна.
      • У парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.
      • Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову

      Ще один історичний конфлікт Росії та Польщі був спровокований форумом пам’яті жертв Голокосту, що відбувся в Ізраїлі. На подію відмовився їхати президент Польщі Анджей Дуда – організатори відмовилися дати йому слово. Дуду обурило те, що досягнення Польщі у Другій світовій применшують, а Путіна запросили до Ізраїлю як головного гостя події.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Історія Новини політики Новини Польщі Новини України
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