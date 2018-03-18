В Сети появился трейлер фильма об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Гарри и Меган: История королевской любви" об отношениях между британским принцем Гарри и бывшей актрисой Меган Маркл.

Дату премьеры пока не разглашают. Актеры сыграют влюбленную пару Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер. Из трейлера понятно, что лента будет романтичной и не обойдется без интимных сцен.

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Смотрите видео трейлер к фильму "Гарри и Меган: История королевской любви"

За двое неполных суток трейлер фильма собрал более 100 тысяч просмотров. Дата премьеры ленты пока не называется, однако, вероятно, что ее покажут накануне королевского свадьбы.

Напомним, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, которые обручились 27 ноября, поженятся 19 мая 2018 года. Ради супружеской жизни с принцем, Маркл отказалась от актерской карьеры и сменила конфессию. Недавно, Британская королева дала официальное разрешение на бракосочетание внука.