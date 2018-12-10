23:39
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, сегодня
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Сети появился забавный мультфильм о бое Ломаченко-Педраса: видео

      155 Читати новину українською
      Мультфильм про бой Ломаченко – Педраса
      Мультфильм про бой Ломаченко – Педраса

      Youtube-канал Mojahed Fudailat выпустил традиционный ролик о топ-боях в смешанных единоборствах и боксе.

      На этот раз внимание заработал чемпионский поединок в легком весе между Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и Хосе Педрасой (25-2, 12 КО).

      Читайте также: Ломаченко заработал немалый гонорар в бою против Педрасы: названа сумма

       

      Напомним, в ночь с 8-го на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу, и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      сегодня , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 62
      Главные новости 10 декабря: санкции ЕС против оккупантов на Донбассе и письма украинских моряков
      сегодня , 22:22 Главные новости 10 декабря: санкции ЕС против оккупантов на Донбассе и письма украинских моряков
      244
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      сегодня , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 410
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      сегодня , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1097
      Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      сегодня , 21:30 Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      Іван Яковина 336
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      Попов: Мы свидетели не футбольной, а настоящей войны со стороны России
       1 августа 2014 , 12:36
      Жунич отличился дважды. "Волынь" - "Черноморец" - 1:1 (ВИДЕО)
       8 марта 2015 , 16:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук