В Сети появился забавный мультфильм о бое Ломаченко-Педраса: видео
Youtube-канал Mojahed Fudailat выпустил традиционный ролик о топ-боях в смешанных единоборствах и боксе.
На этот раз внимание заработал чемпионский поединок в легком весе между Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и Хосе Педрасой (25-2, 12 КО).
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Напомним, в ночь с 8-го на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу, и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.
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Источник: 24 Канал
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