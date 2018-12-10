В Сети появился забавный мультфильм о бое Ломаченко-Педраса: видео

Youtube-канал Mojahed Fudailat выпустил традиционный ролик о топ-боях в смешанных единоборствах и боксе.

На этот раз внимание заработал чемпионский поединок в легком весе между Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и Хосе Педрасой (25-2, 12 КО).

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Напомним, в ночь с 8-го на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу, и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.

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