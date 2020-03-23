В сети торгуют спецбилетами на карантинный общественный транспорт в Киеве: фотодоказательство
С 23 марта из-за карантина в Киеве будут действовать жесткие ограничения на общественный транспорт, а воспользоваться им смогут только спецработники учреждений, от которых зависит жизнедеятельность города. Для этого им необходим спецбилет на транспорт. Между тем дельцы уже начали продавать такие в сети.
Фото с объявлением о продаже спецбилета опубликовал в своем фейсбуке блогер и активист Клим Братковский.
К слову Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта
В рекламном объявлении купить такой билет можно было всего за 100 гривен. К слову, "свой" билет вы могли получить даже с доставкой.
Впрочем, как отмечает блогер, впоследствии сообщение о продаже билетов все же удалили.
Следует отметить, что общественный транспорт в столице будет доступен только для определенных категорий спецработников. Чтобы воспользоваться им, этим людям нужно вместе с билетом предъявить рабочее удостоверение.
Объявления о продаже спецбилетов на общественный транспорт в Киеве / скриншот: Клим Братковский
Как будет курсировать транспорт в Киеве?
С 23 марта для предотвращения распространения коронавируса будут действовать жесткие ограничения на деятельность общественного транспорта. Метро не работает, а по всему городу будут курсировать только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев.
Вместе с тем пользоваться общественным транспортом смогут только спецработники специальностей, необходимых для жизнедеятельности города. Речь идет о медиках, правоохранительных органах, спасателях, сотрудниках стратегических предприятий и т.д.
Выбор редакции
-
Ужасная авария с украинским спортсменом, перенос Олимпиады: топ-новости спорта 22 мартасегодня , 07:35
-
Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствиясегодня , 07:02
-
Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городовсегодня , 06:34