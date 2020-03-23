В сети торгуют спецбилетами на карантинный общественный транспорт в Киеве: фотодоказательство

С 23 марта из-за карантина в Киеве будут действовать жесткие ограничения на общественный транспорт, а воспользоваться им смогут только спецработники учреждений, от которых зависит жизнедеятельность города. Для этого им необходим спецбилет на транспорт. Между тем дельцы уже начали продавать такие в сети.

Фото с объявлением о продаже спецбилета опубликовал в своем фейсбуке блогер и активист Клим Братковский.

К слову Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта

В рекламном объявлении купить такой билет можно было всего за 100 гривен. К слову, "свой" билет вы могли получить даже с доставкой.

Впрочем, как отмечает блогер, впоследствии сообщение о продаже билетов все же удалили.

Следует отметить, что общественный транспорт в столице будет доступен только для определенных категорий спецработников. Чтобы воспользоваться им, этим людям нужно вместе с билетом предъявить рабочее удостоверение.

Объявления о продаже спецбилетов на общественный транспорт в Киеве / скриншот: Клим Братковский

Как будет курсировать транспорт в Киеве?

С 23 марта для предотвращения распространения коронавируса будут действовать жесткие ограничения на деятельность общественного транспорта. Метро не работает, а по всему городу будут курсировать только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев.



Вместе с тем пользоваться общественным транспортом смогут только спецработники специальностей, необходимых для жизнедеятельности города. Речь идет о медиках, правоохранительных органах, спасателях, сотрудниках стратегических предприятий и т.д.