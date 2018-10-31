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      В синагоге Киеве заявили, что ее прослушивает НАБУ: в ведомстве отреагировали на обвинения

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      Еврейская община Киева обвинила НАБУ в слежке за синагогой
      Еврейская община Киева обвинила НАБУ в слежке за синагогой / Фото из открытых источников

      Еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагогой на улице Шота Руставели якобы следит Национальное антикоррупционное бюро. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.

      Об этом говорится в заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана.

      Раввин утверждает, что в октябре служба безопасности еврейской общины выявила лиц, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещением центральной синагоги Киева и за ее верующими.

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      Ерейская община также убеждает, что установила автомобили с поддельными номерными знаками, которые использовались для наблюдения. В обращении также отмечается, что во время проверки молитвенного дома было обнаружено устройство снятия информации.

      Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, участвовавших в незаконном наблюдении, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к НАБУ,
      – говорится в заявлении главного раввина Украины.

      Асман также заявил, что недавно во время проведения негласных следственных действий были зафиксированы высказывания чиновника высшего уровня правоохранительного органа, порочащих честь и достоинство еврейского народа.

      Раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.

      В НАБУ в свою очередь отрицают информацию о следственных действиях в синагоге.

      "Никаких устройств для скрытого получения информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло", – заверили в НАБУ.

      Кроме того, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал в комментарии "Украинской правде", что САП не давала разрешения на следственные действия в киевской синагоге.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Религия Расследования Назар Холодницкий САП НАБУ евреи
      Источник: 24 канал
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