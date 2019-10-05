Без бывших: в "Слуге народа" анонсируют обновление на местных выборах
Партия "Слуга народа" намерена весной привести в местные органы власти новых людей. Там даже говорят о том, чтобы не позволять баллотироваться от своей политсилы тем, кто уже был депутатом.
И таким образом успех "Слуги народа" масштабировать на местные выборы, об этом пишет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".
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"В первую очередь (успех – 24 канал), в том, что мы смогли завести в Верховную Раду абсолютно новых людей", – объяснил Корниенко.
Он объяснил, что на местных выборах "Слуга народа" хочет "максимально открыть двери и лифты для новых людей". По словам Корниенко, в партии хотят использовать тот же принцип, что и на парламентских выборах – не брать в списки действующих депутатов горсоветов.
Я сторонник принципа "на один уровень не брать" – не позволять баллотироваться там, где человек до этого был депутатом. Есть у нас жесткие люди, которые хотят не пускать в списки никого из нынешних депутатов облсоветов, горсоветов,
– добавил он.
Сейчас продолжаются дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.
Очередные местные выборы в Украине должны были бы состояться 25 октября 2020 года. Согласно пока действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.
У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше.
- В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.
- В "Слуге народа" тоже допускают досрочные местные выборы после завершения процесса формирования местных общин. По прогнозам партии, децентрализация должна завершиться именно весной.
- Сам Зеленский о досрочных местных выборах высказался коротко: "Не расслабляйтесь".