17:09
5 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина
      Вєсті Кремля
      22:02, 4 октября
      Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
      Вєсті.UA
      20:19, 4 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Без бывших: в "Слуге народа" анонсируют обновление на местных выборах

      9 Читати новину українською
      Мы хотим на местных выборах открыть двери для новых людей, – Корниенко
      Мы хотим на местных выборах открыть двери для новых людей, – Корниенко / LIGA.net

      Партия "Слуга народа" намерена весной привести в местные органы власти новых людей. Там даже говорят о том, чтобы не позволять баллотироваться от своей политсилы тем, кто уже был депутатом.

      И таким образом успех "Слуги народа" масштабировать на местные выборы, об этом пишет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

       Следует знать: У Украины есть план "Б", – Пристайко о выборах на оккупированном Донбассе

      "В первую очередь (успех – 24 канал), в том, что мы смогли завести в Верховную Раду абсолютно новых людей", – объяснил Корниенко.

      Он объяснил, что на местных выборах "Слуга народа" хочет "максимально открыть двери и лифты для новых людей". По словам Корниенко, в партии хотят использовать тот же принцип, что и на парламентских выборах – не брать в списки действующих депутатов горсоветов.

      Я сторонник принципа "на один уровень не брать" – не позволять баллотироваться там, где человек до этого был депутатом. Есть у нас жесткие люди, которые хотят не пускать в списки никого из нынешних депутатов облсоветов, горсоветов,
      – добавил он.

      Сейчас продолжаются дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

      Очередные местные выборы в Украине должны были бы состояться 25 октября 2020 года. Согласно пока действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

      У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше.

      • В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".
      • Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.
      • В "Слуге народа" тоже допускают досрочные местные выборы после завершения процесса формирования местных общин. По прогнозам партии, децентрализация должна завершиться именно весной.
      • Сам Зеленский о досрочных местных выборах высказался коротко: "Не расслабляйтесь".
      blog_ava
      Сколько людей съездили в Крым с начала года
      сегодня
      443
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Верховная Рада Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      сегодня , 17:00 На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      Віталій Дейнега 13
      Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      сегодня , 16:17 Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      Михайло Гема 412
      Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      сегодня , 16:00 Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      Блог Медіа 1286
      Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      сегодня , 12:00 Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      Національна опера України 306
      МВФ не отпустит нас из своих крепких объятий, – экс-министр экономики
      сегодня , 08:40 МВФ не отпустит нас из своих крепких объятий, – экс-министр экономики
      Наталя Ромашова 322
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук