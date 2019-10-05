Без бывших: в "Слуге народа" анонсируют обновление на местных выборах

Партия "Слуга народа" намерена весной привести в местные органы власти новых людей. Там даже говорят о том, чтобы не позволять баллотироваться от своей политсилы тем, кто уже был депутатом.

И таким образом успех "Слуги народа" масштабировать на местные выборы, об этом пишет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"В первую очередь (успех – 24 канал), в том, что мы смогли завести в Верховную Раду абсолютно новых людей", – объяснил Корниенко.

Он объяснил, что на местных выборах "Слуга народа" хочет "максимально открыть двери и лифты для новых людей". По словам Корниенко, в партии хотят использовать тот же принцип, что и на парламентских выборах – не брать в списки действующих депутатов горсоветов.

Я сторонник принципа "на один уровень не брать" – не позволять баллотироваться там, где человек до этого был депутатом. Есть у нас жесткие люди, которые хотят не пускать в списки никого из нынешних депутатов облсоветов, горсоветов,

– добавил он.

Сейчас продолжаются дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

Очередные местные выборы в Украине должны были бы состояться 25 октября 2020 года. Согласно пока действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше.